Виноградов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1933

Сын: Виноградов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна

Рождение ребёнка
21.03.1938

Дочь: Кузькина (Виноградова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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