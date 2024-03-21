Виноградов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1933
Сын: Виноградов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна
Рождение ребёнка
21.03.1938
Дочь: Кузькина (Виноградова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна
Смерть
Неизвестно