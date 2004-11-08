Виноградов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1933

Дата смерти

08.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933

Отец: Виноградов Николай

Мать: Виноградова Татьяна

Рождение ребёнка
20.12.1960

Дочь: Виноградова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
27.03.1971

Дочь: Виноградова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна

Смерть
08.11.2004

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