Виноградов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1933
Дата смерти08.11.2004
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933
Отец: Виноградов Николай
Мать: Виноградова Татьяна
Рождение ребёнка
20.12.1960
Дочь: Виноградова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
27.03.1971
Дочь: Виноградова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна
Смерть
08.11.2004