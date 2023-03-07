Лялина Виктория Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1944
Отец: Лялин Евгений Николаевич
Мать: Улинич Алла Борисовна
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: Гарибян Мариам Тароновна
Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович