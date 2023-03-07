Лялина Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина Виктория Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1944

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

С 1940 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1944

Отец: Лялин Евгений Николаевич

Мать: Улинич Алла Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: Гарибян Мариам Тароновна

Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарибян Тарон Аликович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович

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