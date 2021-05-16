Гарибян Тарон Аликович
Место рожденияСССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Дата рожденияС 05.06.1940
Дата смерти16.05.2021
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 05.06.1940
СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: Гарибян Мариам Тароновна
Мать ребёнка: Лялина Виктория Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лялина Виктория Евгеньевна
Смерть
16.05.2021