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Гарибян Тарон Аликович

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Место рождения

СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области

Дата рождения

С 05.06.1940

Дата смерти

16.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 05.06.1940

Отец: Гарибян Алик Арташесович

Мать: Гарибян Амалия Агабековна

СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: Гарибян Мариам Тароновна

Мать ребёнка: Лялина Виктория Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялина Виктория Евгеньевна

Смерть
16.05.2021
Москва, город федерального значения Москва
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