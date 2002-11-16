Stats (Stats) Adella Rose
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти16.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Hadbavny Steve
Место жительства
1930
Lore City, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.05.1993 и 01.05.1998
Lore City, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.01.1998 и 01.06.1998
Lore City, Ohio, United States
Место жительства
16.11.2002
Guernsey, Ohio, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stats Stephen
Смерть
16.11.2002
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States