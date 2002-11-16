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Stats (Stats) Adella Rose

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

16.11.2002

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Hadbavny Steve

Мать: Hadbavny Pauline Madaline

Место жительства
1930
Lore City, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.05.1993 и 01.05.1998
Lore City, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.01.1998 и 01.06.1998
Lore City, Ohio, United States
Место жительства
16.11.2002
Guernsey, Ohio, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stats Stephen

Смерть
16.11.2002
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States
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