Hadbavny Steve
Место рожденияCzechoslovakia
Дата рождения1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Иммиграция
1904
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Stats Adella Rose
Мать ребёнка: Hadbavny Pauline Madaline
Место жительства
1930
Lore City, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
Неизвестно
Lore City, Guernsey, Ohio