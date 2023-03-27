Hadbavny Steve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hadbavny Steve

Место рождения

Czechoslovakia

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Czechoslovakia
Иммиграция
1904
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Stats Adella Rose

Мать ребёнка: Hadbavny Pauline Madaline

Место жительства
1930
Lore City, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
Неизвестно
Lore City, Guernsey, Ohio
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