Шельпякова Наталия Назаровна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШельпякова Наталия Назаровна

Шельпякова Наталия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Егор Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шельпяков Иван Егорович

Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шельпякова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шельпяков Яким Егорович

Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шельпякова) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.