Шельпякова Наталия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович
ГАСО, 179-1-213-51об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Шельпякова) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович
ГАСО, 179-1-213-52л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шельпякова) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Шельпяков Егор Александрович
ГАСО, 179-1-213-52л
Смерть
Неизвестно