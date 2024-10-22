Зайцев Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Согласно ИВ 1824: 5 лет
Бракосочетание
19.01.1836 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1845 ст.
Дочь: Беспалова (Зайцева) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Зайцева (Пичугова) Марфа Авдеевна
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.796об запись № 25
Смерть
Неизвестно