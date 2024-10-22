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Зайцев Афанасий Григорьевич

Место рождения

Смолина, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Зайцев Григорий Феклистович

Мать: Зайцева (Беспалова) Софья Ивановна

Смолина, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Согласно ИВ 1824: 5 лет
Бракосочетание
19.01.1836 ст.

Жена: Зайцева (Пичугова) Марфа Авдеевна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1845 ст.

Дочь: Беспалова (Зайцева) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Зайцева (Пичугова) Марфа Авдеевна

Смолина, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.796об запись № 25
Смерть
Неизвестно

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