Погребняк Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Феодосий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погребняк) Праскофья

Мать ребёнка: Погребняк (Погребняк) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко (Погребняк) Устина

Мать ребёнка: Погребняк (Погребняк) Мария

Смерть
Неизвестно

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