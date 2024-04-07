Погребняк (Погребняк) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погребняк) Праскофья
Отец ребёнка: Погребняк Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко (Погребняк) Устина
Отец ребёнка: Погребняк Феодосий
Смерть
Неизвестно