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Титков Федор Титович

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Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тит Стефанович

Мать: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Титков Агафон Федорович

Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Титков Тимон Федорович

Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1872 ст.

Сын: Титков Терентий Федорович

Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титкова Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титков Дорофей Федорович

Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1872
Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
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