Титков Федор Титович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тит Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1872 ст.
Сын: Титков Терентий Федорович
Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титков Дорофей Федорович
Мать ребёнка: Титкова Агриппина Дмитриевна
Смерть
1872