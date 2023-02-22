Титкова Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титков Федор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титков Дорофей Федорович
Отец ребёнка: Титков Федор Титович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Титков Федор Титович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Титков Федор Титович
Рождение ребёнка
09.04.1872 ст.
Сын: Титков Терентий Федорович
Отец ребёнка: Титков Федор Титович
Смерть
Неизвестно