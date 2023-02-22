Титкова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Федор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титков Дорофей Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор Титович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Титков Агафон Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор Титович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Титков Тимон Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор Титович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1872 ст.

Сын: Титков Терентий Федорович

Отец ребёнка: Титков Федор Титович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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