Титков Тимон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитков Тимон Федорович

Титков Тимон Федорович

avatar

Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Титков Федор Титович

Мать: Титкова Агриппина Дмитриевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Титков Денис Тимонович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бизякина Ольга Тимоновна

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Титков Федор Тимонович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Титков Ефим Тимонович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Титков Александр Тимонович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close