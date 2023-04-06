Титков Тимон Федорович
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Титков Федор Титович
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бизякина Ольга Тимоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Титков Александр Тимонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно