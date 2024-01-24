Спиченко Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскофья Акимовна
Отец ребёнка: Спиченко Аким Данилович
деревня Низино, Орловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Устинья Акимовна
Отец ребёнка: Спиченко Аким Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно