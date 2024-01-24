Спиченко Аким Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиченко Аким Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Праскофья Акимовна

Мать ребёнка: Спиченко Екатерина Федоровна

деревня Низино, Орловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Устинья Акимовна

Мать ребёнка: Спиченко Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиченко Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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