Спиченко Аким Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскофья Акимовна
Мать ребёнка: Спиченко Екатерина Федоровна
деревня Низино, Орловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Устинья Акимовна
Мать ребёнка: Спиченко Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно