Плесовских Прасковья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Прасковья Кондратьевна

Плесовских Прасковья Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Плесовских Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Плесовских Семен Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close