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Иван Никифорович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Никифор Степанович

Мать: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.11.1800

Жена: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
18.05.1802 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была: не указано. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 58, л. 476об.
Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.

Сын: Уренка Алексей Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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