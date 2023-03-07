Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Никифор Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1800
Жена: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
18.05.1802 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Восприемником при крещении была: не указано. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 58, л. 476об.
Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Смерть
Неизвестно