Агрипина Павловна
Место рожденияКолестиево, деревни Колестиево, приходу Рождества Богородицы, что на Братском экономической вотчины
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Колестиево, деревни Колестиево, приходу Рождества Богородицы, что на Братском экономической вотчины
Бракосочетание
04.11.1800
Муж: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно