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Агрипина Павловна

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Место рождения

Колестиево, деревни Колестиево, приходу Рождества Богородицы, что на Братском экономической вотчины

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колестиево, деревни Колестиево, приходу Рождества Богородицы, что на Братском экономической вотчины
Бракосочетание
04.11.1800

Муж: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.

Сын: Уренка Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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