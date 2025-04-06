Гагарин Михаил Иванович
мужской, родился 1764
умер 1815
Супруги
Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Дети
Гагарин Николай Михайлович1801 г.р.
Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна1806 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гагарин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Языкова (Гагарина) Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна
Смерть
1815