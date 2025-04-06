Гагарин Михаил Иванович 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Михаил Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1764

умер 1815

Супруги
Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Дети
Гагарин Николай Михайлович1801 г.р.
Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна1806 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гагарин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Языкова (Гагарина) Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Смерть
1815

Мы используем куки для улучшения работы сайта.