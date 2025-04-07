Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
ОтецГагарин Михаил Иванович1764 г.р.
МатьГагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Супруги
Артаков Иван МихайловичОколо 1800 г.р.
Дети
Гагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Артакова Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артакова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Артаков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Артаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно