Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Артакова (Гагарина) Ольга Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Отец
Гагарин Михаил Иванович1764 г.р.
Мать
Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Супруги
Артаков Иван МихайловичОколо 1800 г.р.
Дети
Гагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Артакова Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гагарин Михаил Иванович

Мать: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артакова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Артаков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артаков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Артаков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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