Языкова (Гагарина) Аграфена Михайловна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Языкова (Гагарина) Аграфена Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1811

умерла 06.11.1833

Отец
Гагарин Михаил Иванович1764 г.р.
Мать
Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Супруги
Языков Дмитрий Сергеевич24.11.1799 г.р.
Дети
Языкова Елизавета Дмитриевна11.03.1828 г.р.
Языков Михаил Дмитриевич01.07.1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гагарин Михаил Иванович

Мать: Гагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Языков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.03.1828

Дочь: Языкова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Языков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Языков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Языков Дмитрий Сергеевич

Смерть
06.11.1833

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