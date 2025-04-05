Языкова (Гагарина) Аграфена Михайловна
женский, родилась 1811
умерла 06.11.1833
ОтецГагарин Михаил Иванович1764 г.р.
МатьГагарина (Пашкова) Еннафа Николаевна1789 г.р.
Супруги
Языков Дмитрий Сергеевич24.11.1799 г.р.
Дети
Языкова Елизавета Дмитриевна11.03.1828 г.р.
Языков Михаил Дмитриевич01.07.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1828
Дочь: Языкова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Языков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1829
Отец ребёнка: Языков Дмитрий Сергеевич
Смерть
06.11.1833