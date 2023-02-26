(Мишекина) Елена Илларионова
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Бракосочетание
12.05.1895
Муж: Семён Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1896
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
12.06.1899
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
06.11.1903
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
08.11.1905
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1908
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно