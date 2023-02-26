(Мишекина) Елена Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Елена Илларионова

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877

Отец: Мишекин Илларион (Антипов)

Мать: Мишекина Ирина Андреева

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Бракосочетание
12.05.1895

Муж: Семён Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1905

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1908

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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