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Семён Михайлов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Бракосочетание
12.05.1895

Жена: Елена Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1905

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Елена Илларионова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1908

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Елена Илларионова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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