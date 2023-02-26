Семён Михайлов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Бракосочетание
12.05.1895
Жена: Елена Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
06.12.1896
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
12.06.1899
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
06.11.1903
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
08.11.1905
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Елена Илларионова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1908
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Елена Илларионова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно