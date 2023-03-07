Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1890
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Бессолицын Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Безсолицына Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
22/23.11.1907
Рождение ребёнка
19.?.1909 ст.
Дочь: Безсолицына Александра
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
18/19....1909
Рождение
1970
Коршинская волость, Займище Филимоновское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безсолицына Акулина
Смерть
Неизвестно