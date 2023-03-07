Безсолицын Лаврентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицын Лаврентий Яковлевич

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Место рождения

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Безсолицына Александра Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Бессолицын Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Безсолицына Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
22/23.11.1907
Рождение ребёнка
19.?.1909 ст.

Дочь: Безсолицына Александра

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
18/19....1909
Рождение
1970

Отец: Безсолицын Иаков (Яков) Степанович

Мать: Безсолицына Агафия(Агафья)

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Коршинская волость, Займище Филимоновское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсолицына Акулина

Смерть
Неизвестно
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