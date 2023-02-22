Безсолицын Лаврентий Яковлевич
мужской, родился 1870, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
умер Неизвестно
ОтецБезсолицын Иаков (Яков) СтепановичНеизвестно г.р.
МатьБезсолицына Агафия(Агафья)Неизвестно г.р.
Супруги
Безсолицына (Мамаева) Александра СеменовнаОколо 1868 г.р.
Безсолицына АкулинаНеизвестно г.р.
Дети
Бессолицын Василий Лаврентьевич07.04.1903 г.р.
Безсолицына Екатерина Лаврентьевна23.11.1907 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безсолицына Акулина
Бракосочетание
26.01.1890
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Бессолицын Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Безсолицына Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
Рождение ребёнка
19.?.1909 ст.
Дочь: Безсолицына Александра
Мать ребёнка: Безсолицына Акулина
Смерть
Неизвестно
Коршинская волость, Займище Филимоновское