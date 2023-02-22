Безсолицын Лаврентий Яковлевич 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Автор
НН
Новокшонова Н.

мужской, родился 1870, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

умер Неизвестно

Отец
Безсолицын Иаков (Яков) СтепановичНеизвестно г.р.
Мать
Безсолицына Агафия(Агафья)Неизвестно г.р.
Супруги
Безсолицына (Мамаева) Александра СеменовнаОколо 1868 г.р.
Безсолицына АкулинаНеизвестно г.р.
Дети
Бессолицын Василий Лаврентьевич07.04.1903 г.р.
Безсолицына Екатерина Лаврентьевна23.11.1907 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Безсолицын Иаков (Яков) Степанович

Мать: Безсолицына Агафия(Агафья)

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Коршинская волость, Займище Филимоновское

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсолицына Акулина

Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Бессолицын Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Безсолицына Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

22/23.11.1907

Рождение ребёнка
19.?.1909 ст.

Дочь: Безсолицына Александра

Мать ребёнка: Безсолицына Акулина

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

18/19....1909

Смерть
Неизвестно

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