Безсолицына Агафия(Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицына Агафия(Агафья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Безсолицын Иаков (Яков) Степанович

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Коршинская волость, Займище Филимоновское
Смерть
Неизвестно
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