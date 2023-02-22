Безсолицын Иаков (Яков) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Безсолицына Агафия(Агафья)
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Коршинская волость, Займище Филимоновское
Смерть
Неизвестно