Чуйков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1904 ст.
Дата смерти19.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904 ст.
Отец: Чуйков Иван Федорович
Мать: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
06.09.1925
Дочь: Кубасова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1932
Дочь: Валишина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1936
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1940
Сын: Чуйков Александр Петрович
Мать ребёнка: Чуйкова Елена Петровна
Смерть
19.07.1986