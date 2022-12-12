Чуйков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения24.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1875 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
12.09.1897 ст.
Дочь: Чуйкова Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.
Сын: Чуйков Илья Иванович
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Дочь: Чуйкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Сын: Чуйков Петр Иванович
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Дочь: Чуйкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.
Дочь: Чуйкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1915 ст.
Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна
Смерть
Неизвестно