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Чуйков Иван Федорович

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Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.03.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1875 ст.

Отец: Чуйков Федор Емельянович

Мать: Чуйкова Татьяна Сергеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1895 ст.

Сын: Чуйков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1897 ст.

Дочь: Чуйкова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.

Сын: Чуйков Илья Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Дочь: Чуйкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Сын: Чуйков Петр Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.

Сын: Чуйков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Сын: Чуйков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Дочь: Чуйкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.

Дочь: Чуйкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1915 ст.

Сын: Чуйков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чуйкова Надежда Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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