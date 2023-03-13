Варганова (Валявина) Агафія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Валявинъ Иванъ
Бракосочетание
21.05.1893
Муж: Варгановъ Василій
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.09.1893
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
14.11.1894
Сын: Варгановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.12.1896
Сын: Варгановъ Стефанъ
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
05.02.1901
Сын: Варгановъ Дмитрій
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Варганова Ольга
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Варгановъ Федоръ
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Варганова Ксенія
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
07.10.1912
Сын: Варгановъ Николай
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
27.01.1915
Сын: Варгановъ Григорий
Отец ребёнка: Варгановъ Василій
Рождение ребёнка
21.10.1916
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Варгановъ Василій