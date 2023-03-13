Варганова (Валявина) Агафія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Валявина) Агафія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Валявинъ Иванъ

Мать: Шумкина, Валявина Пелагея

Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Варгановъ Василій

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.09.1893

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Варгановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Варгановъ Стефанъ

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Варгановъ Дмитрій

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Варганова Ольга

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Варгановъ Федоръ

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Варганова Ксенія

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Варгановъ Николай

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Варгановъ Григорий

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1916

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Варгановъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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