Варгановъ Стефанъ
Место рождения
Дата рождения06.12.1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1896
Отец: Варгановъ Василій
Мать: Варганова Агафія
Пропал без вести (военное)
?.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: На войне