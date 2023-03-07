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Варгановъ Стефанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.12.1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1896

Отец: Варгановъ Василій

Мать: Варганова Агафія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
?.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Призыв на военную службу
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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