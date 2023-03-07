Голубцова (Самохина) Ксенія
Место рождения
Дата рождения20.01.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875
Отец: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)
Мать: Самохина Ксенія
Бракосочетание
27.01.1892
Муж: Голубцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.01.1893
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Голубцовъ Илья
Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
?.09.1904
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ