Голубцова (Самохина) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцова (Самохина) Ксенія

Голубцова (Самохина) Ксенія

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875

Отец: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)

Мать: Самохина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1892

Муж: Голубцовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Голубцовъ Илья

Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1904

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Семенъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close