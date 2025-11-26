Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1875

умерла 30.10.1947, Канны

Мать
Шениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
Отец
Шениг Сергей НиколаевичОколо 1838 г.р.
Супруги
Фон Дервиз Сергей Павлович27.05.1863 г.р.
Дети
Фон Дервиз Марина Сергеевна05.04.1897 г.р.
Чэдвик (Фон Дервиз) Вера Сергеевна26.06.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шениг Сергей Николаевич

Мать: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Дервиз Сергей Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Фон Дервиз Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Чэдвик (Фон Дервиз) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.12.1899

Сын: Фон Дервиз Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович

Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Фон Дервиз Павла Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович

Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
30.10.1947

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