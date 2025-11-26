Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна
женский, родилась 1875
умерла 30.10.1947, Канны
МатьШениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
ОтецШениг Сергей НиколаевичОколо 1838 г.р.
Супруги
Фон Дервиз Сергей Павлович27.05.1863 г.р.
Дети
Фон Дервиз Марина Сергеевна05.04.1897 г.р.
Чэдвик (Фон Дервиз) Вера Сергеевна26.06.1897 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Фон Дервиз Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Чэдвик (Фон Дервиз) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.12.1899
Сын: Фон Дервиз Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Фон Дервиз Павла Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Дервиз Сергей Павлович
Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.10.1947