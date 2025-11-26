Шениг Сергей Николаевич
мужской, родился Около 1838
умер Неизвестно
Супруги
Шениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
Дети
Мятлева (Шениг) Нина СергеевнаОколо 1873 г.р.
Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна1875 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1870
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Мятлева (Шениг) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1877
Дочь: Шениг Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно