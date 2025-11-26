Шениг Сергей Николаевич Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Шениг Сергей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1838

умер Неизвестно

Супруги
Шениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
Дети
Мятлева (Шениг) Нина СергеевнаОколо 1873 г.р.
Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1870

Жена: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Москва, город федерального значения Москва

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1036, стр. 380 По женихѣ: Мать его родная вдова Полковника Софья Николаева Шенигъ, Генеральнаго штаба Генералъ Маіоръ Князь Николай Сергѣевичъ Оболенскій, въ приходѣ Николаевской на Ваганьковѣ церкви въ домѣ Кн. Грузинскаго имѣющій жительство. По невѣстѣ: Отецъ ея родный Коллежскій Совтѣникъ Павелъ Александровъ Галаховъ; отставный поручикъ Василій Павловичъ Олферовъ, жительство имѣющій въ приходѣ Ермолаевской на Садовой церкви въ домѣ Алябьевой.

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Мятлева (Шениг) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фон Дервиз (Шениг) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1877

Дочь: Шениг Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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