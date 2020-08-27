Костина (Куприяшина) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.12.1935
Дата смерти27.08.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935
Отец: Куприяшин Михаил
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Нестерова Наталия Степановна
Отец ребёнка: Костин Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Степан Алексеевич
Смерть
27.08.2020