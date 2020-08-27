Костина (Куприяшина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Куприяшина) Нина Михайловна

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Место рождения

Оля, Лиманский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.12.1935

Дата смерти

27.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935

Отец: Куприяшин Михаил

Мать: Куприяшина Клавдия Григорьевна

Оля, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Нестерова Наталия Степановна

Отец ребёнка: Костин Степан Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Степан Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
27.08.2020
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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