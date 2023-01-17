Нестерова (Костина) Наталия Степановна
Место рождения
Дата рождения23.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961
Отец: Костин Степан Алексеевич
Мать: Костина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1991
Дочь: Терпугова Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
20.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно