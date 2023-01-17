Нестерова (Костина) Наталия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Костина) Наталия Степановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

23.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961

Отец: Костин Степан Алексеевич

Мать: Костина Нина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.07.1991

Дочь: Терпугова Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Валентинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Валентинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Андрей Валентинович

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