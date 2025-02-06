Свирина (Храпова) Феодосия Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Свирина (Храпова) Феодосия Степановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1939

Отец
Храпов СтепанНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храпов Степан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1939

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