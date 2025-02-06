Свирина (Храпова) Феодосия Степановна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1939
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храпов Степан
Мать: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1939