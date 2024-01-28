Храпов Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Храпов Степан

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Свирина (Храпова) Феодосия СтепановнаНеизвестно г.р.
Храпов Иван СтепановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина (Храпова) Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
Неизвестно

Участник ВОВ. Участник битвы за Сталинград

Рождение ребёнка
1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Умер от ран в госпитале

Мы используем куки для улучшения работы сайта.