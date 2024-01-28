Храпов Степан
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Свирина (Храпова) Феодосия СтепановнаНеизвестно г.р.
Храпов Иван СтепановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина (Храпова) Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно