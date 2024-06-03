Чистов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Чистов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чистова Анастасия Васильевна
Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Чистова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно