Чистов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1921

Сын: Чистов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чистова Анастасия Васильевна

Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Чистов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Чистова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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