Чистов Александр Михайлович 24.11.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистов Александр Михайлович

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Место рождения

Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск

Дата рождения

24.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1921

Отец: Чистов Михаил

Мать: Чистова Анастасия Васильевна

Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова Людмила

Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Военная служба
01.09.1939
ВПУ г. Ташкент
Военная награда
1943
Орден "Красная звезда"
Военная награда
11.03.1943
Орден "Красная звезда"
Демобилизация
По 10.08.1945
Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны 1 степени
Смерть
Неизвестно

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