Чистов Александр Михайлович
Место рожденияКазахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Дата рождения24.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1921
Отец: Чистов Михаил
Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистова Людмила
Казахская ССР, Кызыл-Ординская область, Казалинский р-он, ст. Казалинск
Военная служба
01.09.1939
ВПУ г. Ташкент
Военная награда
1943
Орден "Красная звезда"
Военная награда
11.03.1943
Орден "Красная звезда"
Демобилизация
По 10.08.1945
Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны 1 степени
Смерть
Неизвестно