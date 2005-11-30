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Архипов Николай Николаевич

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

30.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: Архипов Николай Григорьевич

Мать: Архипова Екатерина Модестовна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
08.09.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
25.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1952

Сын: Архипов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Людмила Степановна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Архипова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Архипова Людмила Степановна

Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Демобилизация
08.10.1963
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Людмила Степановна

Смерть
30.11.2005
Минск, Минск
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