Архипов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти30.11.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924
Призыв на военную службу
08.09.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
25.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1952
Сын: Архипов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Людмила Степановна
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Архипова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Архипова Людмила Степановна
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Демобилизация
08.10.1963
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2005
Минск, Минск