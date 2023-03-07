Архипов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Архипов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна
Рождение ребёнка
07.12.1924
Сын: Архипов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна
Рождение ребёнка
07.12.1924
Сын: Архипов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно