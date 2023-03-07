Архипов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Николай Григорьевич

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Место рождения

Бутырки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Архипов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна

Рождение ребёнка
07.12.1924

Сын: Архипов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна

Рождение ребёнка
07.12.1924

Сын: Архипов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Екатерина Модестовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Екатерина Модестовна

Смерть
Неизвестно
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