Ксения Онуфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Онуфрий Семенов
Мать: Ефросинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Андреев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Настасья Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Андреев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фома Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1759 ст.
Сын: Сергей Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Андреев
Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1792