Ксения Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Онуфриева

Ксения Онуфриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Онуфрий Семенов

Мать: Ефросинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Андреев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Настасья Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Андреев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Фома Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Андреев

Рождение ребёнка
25.09.1759 ст.

Сын: Сергей Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close