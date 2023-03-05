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Сергей Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1759 ст.

Дата смерти

06.03.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1759 ст.

Отец: Евсей Андреев

Мать: Ксения Онуфриева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Варвара Сергеева

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Арефий Сергеев

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Панфил Сергеев

Мать ребёнка: Агрипина Пиминова

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.03.1815 ст.
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