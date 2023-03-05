Сергей Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1759 ст.
Дата смерти06.03.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1759 ст.
Отец: Евсей Андреев
Мать: Ксения Онуфриева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Михаил Сергеев
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Варвара Сергеева
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Арефий Сергеев
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Панфил Сергеев
Мать ребёнка: Агрипина Пиминова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1815 ст.