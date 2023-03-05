Онуфрий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфрий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Прокопий Онуфриев

Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Ксения Онуфриева

Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Осип Онуфриев

Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Онуфриев

Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Захар Онуфриев

Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Лукьянова

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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