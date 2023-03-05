Онуфрий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Прокопий Онуфриев
Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Ксения Онуфриева
Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Осип Онуфриев
Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Онуфриев
Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Захар Онуфриев
Мать ребёнка: Ефросинья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Лукьянова
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно