Кощеев Антроп Игнатьевич 1650 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Антроп Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1675

Сын: Кощеев Денис Евтропиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Кощеев Антон Евтропиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Кощеева) Агафия Евтроповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1728

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