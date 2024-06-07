Кощеев Антроп Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смерти1728
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Кощеева) Агафия Евтроповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1728