Кощеев Денис Евтропиевич 1675 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Денис Евтропиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Кощеев Антроп Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Князева (Кощеева) Феврония Денисовна

Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чиркова (Кощеева) Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Симонова (Кощеева) Милания Денисовна

Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна

Смерть
После 1763

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