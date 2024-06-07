Кощеев Денис Евтропиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Кощеев Антроп Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Князева (Кощеева) Феврония Денисовна
Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чиркова (Кощеева) Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Симонова (Кощеева) Милания Денисовна
Мать ребёнка: Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна
Смерть
После 1763