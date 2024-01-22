Фон Большвинг Элизабет
женский, родилась 26.01.1922, Калининград, город Калининград, Калининградская область
умерла 30.07.1973, Бонн
ОтецФон Большвинг Карл Людвиг Рихард?.02.1899 г.р.
МатьФон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис25.11.1901 г.р.
Супруги
Ле Танне Дитрих (Дитрих Франсуа)22.03.1912 г.р.
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Рождение
26.01.1922
Отец: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард
Мать: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
1958
Смерть
30.07.1973