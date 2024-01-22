Фон Большвинг Элизабет 26.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Большвинг Элизабет

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.01.1922, Калининград, город Калининград, Калининградская область

умерла 30.07.1973, Бонн

Отец
Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард?.02.1899 г.р.
Мать
Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис25.11.1901 г.р.
Супруги
Ле Танне Дитрих (Дитрих Франсуа)22.03.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1922

Отец: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард

Мать: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Бракосочетание
1958

Муж: Ле Танне Дитрих (Дитрих Франсуа)

Смерть
30.07.1973

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