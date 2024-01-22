Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард ?.02.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.02.1899

умер 01.06.1993

Супруги
Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис25.11.1901 г.р.
Дети
Фон Большвинг Элизабет26.01.1922 г.р.
Фон Большвинг Эрика03.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.03.1921

Жена: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис

Рождение ребёнка
26.01.1922

Дочь: Фон Большвинг Элизабет

Мать ребёнка: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Фон Большвинг Эрика

Мать ребёнка: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Смерть
01.06.1993

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