Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард
мужской, родился ?.02.1899
умер 01.06.1993
Супруги
Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис25.11.1901 г.р.
Дети
Фон Большвинг Элизабет26.01.1922 г.р.
Фон Большвинг Эрика03.04.1926 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.03.1921
Рождение ребёнка
26.01.1922
Дочь: Фон Большвинг Элизабет
Мать ребёнка: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Фон Большвинг Эрика
Мать ребёнка: Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
01.06.1993