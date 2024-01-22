Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1901

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1901

Отец: Фон Людерс-Веймарн Александр Александрович

Мать: Фон Людерс-Веймарн Мария Дмитриевна

Бракосочетание
11.03.1921

Муж: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард

Рождение ребёнка
26.01.1922

Дочь: Фон Большвинг Элизабет

Отец ребёнка: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Фон Большвинг Эрика

Отец ребёнка: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
07.07.1979
Федеративная Республика Бразилия
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