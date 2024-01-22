Фон Большвингфон Людерс-Веймарн (Фон Людерс-Веймарн) Таис
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1901
Дата смерти07.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1901
Бракосочетание
11.03.1921
Рождение ребёнка
26.01.1922
Дочь: Фон Большвинг Элизабет
Отец ребёнка: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Фон Большвинг Эрика
Отец ребёнка: Фон Большвинг Карл Людвиг Рихард
Смерть
07.07.1979
Федеративная Республика Бразилия