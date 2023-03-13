Залотовъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Залотовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Залотова Анна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Залотовъ Якимъ
Мать ребёнка: Залотова Анна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Залотова Василиса
Рождение ребёнка
1786
Сын: Залотовъ Василий
Мать ребёнка: Залотова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залотова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залотова Василиса