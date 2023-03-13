Залотовъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залотовъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Залотовъ Федоръ

Мать: Залотова Катерина Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Залотова Анна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Залотовъ Якимъ

Мать ребёнка: Залотова Анна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Залотова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Залотовъ Василий

Мать ребёнка: Залотова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залотова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залотова Василиса

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